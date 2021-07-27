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Общество

COVID-19 и внебольничной пневмонией всего заболели 2 тысячи 94 ребенка

С марта 2020 года COVID-19 и внебольничной пневмонией заболели и получили лечение в стационарах 2 тысячи 94 ребенка. Об этом на брифинге сообщила главврач Национального центра охраны материнства и детства Айна Джетыбаева.

По ее словам, за этот период зарегистрировано шесть летальных исходов среди детей.

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Больше всего заболевших среди детей в возрасте от 5 до 15 лет — 759 (или 36,2 процента), 1-4 года — 624 (или 29,8 процента), 16-18 лет — 400 (или 19,2 процента).  Заболевание также зарегистрировано у 311 детей до года.

Айна Джетыбаева отметила, что в состоянии средней тяжести было 24 процента детей, тяжелом — 16,5 процента, крайне тяжелых — 1,7 процента. Выявлены осложнения заболевания у 37,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202204/
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