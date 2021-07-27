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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 194,6 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 566 тысяч 584 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 194 миллиона 671 тысяча 413 человек. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 532 тысячи 529), Индии (31 миллион 411 тысяч 262), Бразилии (19 миллионов 707 тысяч 662), России (6 миллионов 71 тысяча 893), Франции (6 миллионов 61 тысяча 695), Великобритании (5 миллионов 747 тысяч 808), Турции (5 миллионов 618 тысяч 417), Аргентине (4 миллиона 859 тысяч 170), Колумбии (4 миллиона 736 тысяч 349), Испании (4 миллиона 342 тысячи 54), Италии (4 миллиона 320 тысяч 530) и Германии (3 миллиона 764 тысячи 441).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 166 тысяч 967. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 498 человек. В том числе в США всего скончались 610 тысяч 951 человек, Бразилии — 550 тысяч 502, Индии — 420 тысяч 967, Мексике — 238 тысяч 595, Великобритании — 129 тысяч 460, Италии — 127 тысяч 971 и России — 152 тысячи 69.

В Кыргызстане зарегистрировали 159 тысяч 89 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 595 тысяч 577, Узбекистане — 124 тысячи 995, Таджикистане — 14 тысяч 592.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202187/
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