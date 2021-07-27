COVID-19 в мире. Заразились более 194,6 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 566 тысяч 584 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 194 миллиона 671 тысяча 413 человек. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 532 тысячи 529), Индии (31 миллион 411 тысяч 262), Бразилии (19 миллионов 707 тысяч 662), России (6 миллионов 71 тысяча 893), Франции (6 миллионов 61 тысяча 695), Великобритании (5 миллионов 747 тысяч 808), Турции (5 миллионов 618 тысяч 417), Аргентине (4 миллиона 859 тысяч 170), Колумбии (4 миллиона 736 тысяч 349), Испании (4 миллиона 342 тысячи 54), Италии (4 миллиона 320 тысяч 530) и Германии (3 миллиона 764 тысячи 441).
В Кыргызстане зарегистрировали 159 тысяч 89 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 595 тысяч 577, Узбекистане — 124 тысячи 995, Таджикистане — 14 тысяч 592.