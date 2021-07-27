Для зараженных COVID-19 свободны 657 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 657 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 27 июля (8.00):

Национальный хирургический центр — 16;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 33;

Клинический родильный дом № 2 — 25;

Городская клиническая больница № 1 — 39;

Городская клиническая больница № 6 — 3;

Национальный центр кардиологии и терапии — 14;

Чуйская областная объединенная больница — 18;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 36;

Национальный центр онкологии и гематологии — 26;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 19;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 25;

Республиканский центр наркологии — 39;

Военный госпиталь — 16;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 174;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 28;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 118;

Национальный центр охраны материнства и детства — 19;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 9.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 159 тысяч 89 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.