Для зараженных COVID-19 свободны 657 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 657 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 27 июля (8.00):
- Национальный хирургический центр — 16;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 33;
- Клинический родильный дом № 2 — 25;
- Городская клиническая больница № 1 — 39;
- Городская клиническая больница № 6 — 3;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 14;
- Чуйская областная объединенная больница — 18;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 36;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 26;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 19;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 25;
- Республиканский центр наркологии — 39;
- Военный госпиталь — 16;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 174;
- Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 28;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 118;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 19;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 9.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 159 тысяч 89 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.