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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 657 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 657 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 27 июля (8.00):

  • Национальный хирургический центр — 16;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 33;
  • Клинический родильный дом № 2 — 25;
  • Городская клиническая больница № 1 — 39;
  • Городская клиническая больница № 6 — 3;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 14;
  • Чуйская областная объединенная больница — 18;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 36;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 26;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 19;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 25;
  • Республиканский центр наркологии — 39;
  • Военный госпиталь — 16;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 174;
  • Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 28;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 118;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 19;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 9.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 159 тысяч 89 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202182/
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