В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 17 тысяч 207 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 13 тысяч 272 пациента, в больницах — 3 тысячи 935. В том числе 201 человек — в крайне тяжелом состоянии, 988 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 558 человек (или 65,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 50 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 616 человек, из них в Бишкеке — 1 тысяча 107, Оше — 71, Чуйской области — 179, Ошской — 47, Таласской — 8, Нарынской — 17, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 82, Баткенской — 77.

С начала марта 2020 года выздоровели 138 тысяч 316 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.