В Кыргызстане за сутки выявили еще 969 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 611 случаев, Оше — 6, Чуйской области — 86, Ошской — 22, Таласской — 18, Нарынской — 20, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 88, Баткенской — 59.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 159 тысяч 89 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.