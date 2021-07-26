СOVID-19. В женской колонии у 22 заключенных выявлен коронавирус

Сотрудники аппарата омбудсмена посетили женскую колонию в селе Степном. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что всем осужденным проведен общий скрининг, и экспресс-тест показал положительные результаты на COVID-19 у 22 осужденных женщин. ПЦР-тест оказался положительным у пяти из них.

Администрацией учреждения в целях недопущения распространения вирусной инфекции были изолированы все 22 осужденные. При этом пять осужденных, у которых был подтвержден ПЦР-тест, помещены отдельно от остальных. Состояние больных удовлетворительное, они самостоятельно передвигаются, им прописаны лекарства согласно протоколу лечения.

Кроме того, администрацией приняты меры по ограничению взаимоотношений среди осужденных, проживающих по отдельности. Тяжелобольных не имеется.

При этом, как отметили в аппарате акыйкатчи, учитывая ситуацию переполненности и плохой оснащенности мест содержания под стражей и лишения свободы, а также в целях своевременного выявления зараженных и предотвращения распространения вирусной инфекции направлено рекомендательное письмо в Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и Министерство здравоохранения и социального развития о необходимости:

усилить меры медицинской безопасности;

обеспечить медперсоналом и медикаментами в местах лишения свободы;

оказать всестороннюю помощь в профилактике и лечении коронавирусной инфекции в закрытых учреждениях;

усилить эффективное и слаженное взаимодействие Министерства здравоохранения и социального развития с ГСИН.

Рекомендации должны быть исполнены своевременно.