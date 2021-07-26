Из первых рук. На заметку мигранту: как остаться в России, не нарушая законы

Кол-центр Федерации мигрантов России обработал 2 тысячи звонков и более 1 тысячи 300 обращений, поступивших по горячей линии и в электронном виде только в июне.

О часто задаваемых вопросах и помощи трудовым мигрантам 24.kg рассказала представитель пресс-службы организации Кристина Цугуй.

По ее словам, иностранных граждан прежде всего интересовало, будет ли амнистия для мигрантов, как выехать из России, за что можно получить запрет на въезд в РФ. Она добавила, что более 150 из них получили бесплатную юридическую консультацию.

В Федерации мигрантов России проинформировали, что на прием к юристу можно записаться самостоятельно. Для этого нужно заполнить форму на сайте «Запись на прием», выбрав удобное время и день, по ссылке https://www.fmr-online.ru/appointment/.

Консультацию можно получить как онлайн по видеосвязи, так и лично, приехав в офис по адресу город Москва, улица Крутицкий вал, дом 26 строение 2, кабинет № 101. График приема: с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

«В начале июня мигранты часто обращались на горячую линию ФМР с просьбами продлить Указ президента РФ за № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Важная информация — президент Российской Федерации официально подписал новый Указ от 15 июня 2021 года за № 364. Данное распоряжение продлевает особые условия пребывания иностранных граждан в России до 30 сентября», — рассказала Кристина Цугуй.

На вопрос, если сейчас мигранту выехать с территории России, будет ли поставлен запрет на въезд, в федерации отметили, что в рамках действия нового указа Путина иностранные граждане могут покинуть территорию России до 30 сентября 2021 года без дальнейшего наложения запрета на въезд.

Как пройти процедуру легализации на территории РФ? Пошаговая инструкция

Иностранный гражданин вместе с принимающей стороной должен обратиться в отделение по вопросам миграции (по месту жительства принимающей стороны).

Следует в свободной форме написать заявление на имя начальника отделения о намерении легализоваться на территории РФ.

Пройти процедуру дактилоскопии (снять отпечатки пальцев).

Оплатить штраф (для иностранного гражданина — 5 тысяч рублей, для принимающей стороны — 2 тысячи рублей).

Далее сотрудники отделения должны выдать обратившемуся дубликат миграционной карты.

На основании дубликата нужно сделать миграционный учет, после чего следует подать документы на оформление трудового патента.

Важная информация: граждане, в отношении которых принято решение о запрете на въезд, выдворении или депортации не подлежат процедуре легализации, так как они в любом случае должны покинуть страну.

В том случае, если вам отказывают в легализации, обязательно заполните форму «Подать жалобу» на сайте Федерации мигрантов России по ссылке: https://www.fmr-online.ru/claim/.

Если у вас остались вопросы, ответы на них можно получить в Федерации мигрантов России по телефонам: 8 (963) 9974210; 8 (926) 1307500.

Электронные обращения принимаются по адресу info@fmr-online.ru.