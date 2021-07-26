Компания Apple добавит программу Face ID для распознавания лиц в ноутбуки

Apple добавит распознавание лиц в ноутбуки и другие компьютеры, сообщил источник в компании.

Стало известно, что Apple планирует добавить Face ID в компьютеры Mac в ближайшие несколько лет.

Источник отметил, что конечная цель Apple — перевести все свои продукты на Face ID, в том числе iPhone SE и iPad Air, которые сейчас используют Touch ID.

По информации инсайдера, первые Mac с системой распознавания лиц появятся уже в ближайшие пару лет. Он не исключает, что камеру Apple может встроить в экран. Этот сенсор даст преимущества — безопасность и возможность применять дополненную реальность.