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Общество

Компания Apple добавит программу Face ID для распознавания лиц в ноутбуки

Apple добавит распознавание лиц в ноутбуки и другие компьютеры, сообщил источник в компании.

Стало известно, что Apple планирует добавить Face ID в компьютеры Mac в ближайшие несколько лет.

Источник отметил, что конечная цель Apple — перевести все свои продукты на Face ID, в том числе iPhone SE и iPad Air, которые сейчас используют Touch ID.

По информации инсайдера, первые Mac с системой распознавания лиц появятся уже в ближайшие пару лет. Он не исключает, что камеру Apple может встроить в экран. Этот сенсор даст преимущества — безопасность и возможность применять дополненную реальность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202084/
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