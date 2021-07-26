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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 324 человека умерли в Кыргызстане от коронавируса за пять недель

С 22 июня по 26 июля в Кыргызстане зарегистрировано 324 случая смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что больше всего умерших в Бишкеке (117 человек) и Чуйской области (61 человек). Еще 20 человек скончались в Джалал-Абадской области, по 17 — в Иссык-Кульской и Баткенской, по 11 — в Оше и Таласской области. И по пять летальных исходов зафиксированы в Ошской и Нарынской областях.

При этом за последнюю неделю в республике из-за коронавируса умерли 75 человек. Это на 34 случая больше, чем с 13 по 19 июля. Большинство смертей зарегистрировано в Бишкеке (44) и Чуйской области (16). В Таласской области умерло пять человек, в Джалал-Абадской и Баткенской — по трое, в Нарынской и Иссык-Кульской областях — по двое. За прошедшую неделю на зафиксировано ни одного летального исхода в Оше и Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202077/
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