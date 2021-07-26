20:55
USD 84.23
EUR 99.16
RUB 1.14
Общество

World Prison Brief определила тройку стран с наибольшим числом заключенных

Беларусь оказалась на первом месте в Европе по числу заключенных. На втором месте Турция, тройку замыкает Россия.

Согласно данным World Prison Brief, в Беларуси в местах не столь отдаленных находятся 345 человек на 100 тысяч населения, в Турции этот показатель составляет 335 человек, в России — 331.

Для сравнения в соседней Украине этот показатель составляет 148 заключенных, в Польше — 181. А вот минимальное количество заключенных среди европейских стран, согласно исследованию, находится в Исландии — 33 человека и Норвегии — 49 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202068/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Въезд в Россию из ЕАЭС возможен только с приложением «Путешествуй без COVID-19»
В Подмосковье на складе фармкомпании нашли тело 56-летнего кыргызстанца
Дело Орхана Инанды. Прокурор просит дать обвиняемому 22 года тюрьмы
Депортация из России мигрантов. Депутат недоволен работой дипломатов Кыргызстана
Наводнение в Европе. Погибло больше 180 человек
NASA предупредило о рекордных наводнениях из-за изменения орбиты Луны
В России мигрантов хотят привлечь к модернизации Байкало-Амурской магистрали
Скандал. Посол Турции в Бишкеке фактически признал, что Орхан Инанды похищен
В посольстве КР в РФ рассказали о причинах массовой драки мигрантов в Москве
Адвокат рассказал, как госСМИ Турции искажают показания Орхана Инанды
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в&nbsp;Бишкеке Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в Бишкеке
Бизнес
KICB и&nbsp;AUCA подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве KICB и AUCA подписали меморандум о сотрудничестве
Заказывай и&nbsp;оплачивай справку о&nbsp;несудимости в&nbsp;приложении MegaPay Заказывай и оплачивай справку о несудимости в приложении MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: моментальные переводы на&nbsp;банковские карты шести стран «Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран
Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в&nbsp;Бишкеке Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке
26 июля, понедельник
20:53
Итоги выборов. В Оше отменена регистрация списка «Биздин Кыргызстан» Итоги выборов. В Оше отменена регистрация списка «Бизди...
20:45
Жители микрорайона «Восток-5» в Бишкеке вновь жалуются на неприятный запах
20:22
World Prison Brief определила тройку стран с наибольшим числом заключенных
20:04
В Таласе нашли и оштрафовали водителя, перевозившего детей в багажнике
19:43
В Оше установят мраморные плиты в память о ветеранах Великой Отечественной войны