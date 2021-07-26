World Prison Brief определила тройку стран с наибольшим числом заключенных

Беларусь оказалась на первом месте в Европе по числу заключенных. На втором месте Турция, тройку замыкает Россия.

Согласно данным World Prison Brief, в Беларуси в местах не столь отдаленных находятся 345 человек на 100 тысяч населения, в Турции этот показатель составляет 335 человек, в России — 331.

Для сравнения в соседней Украине этот показатель составляет 148 заключенных, в Польше — 181. А вот минимальное количество заключенных среди европейских стран, согласно исследованию, находится в Исландии — 33 человека и Норвегии — 49 человек.