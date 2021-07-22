Юные бишкекчане заняли первое место на международном фестивале в Турции

Юные бишкекчане заняли первое место на международном фестивале «Түрк тилдүү улуттардын маданияты» («Культура тюркоязычных стран»). Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, фестиваль прошел в Стамбуле (Турция) с 15 по 22 июля.

Победителями стали учащиеся школы № 93 Айпери Шаршеналиева, Бегимай Жолчубекова, Алихан Жайлобаев, Эллада Мейманбекова и Тинатин Осмонова. Привели к победе ребят их наставники в музыке Азиз Батыров и Ишенаалы кызы Гулзарида.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Юные бишкекчане стали победителями международного конкурса

«Юные дарования выступили с музыкальными номерами на национальных инструментах и национальными танцами», — отметили в мэрии.