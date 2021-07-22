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Общество

Избиение ребенка на Иссык-Куле. Мать мальчика отозвала заявление

Мать девятилетнего мальчика, избитого на Иссык-Куле своими сверстниками на спортивных сборах, написала заявление об отказе от претензий. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По их данным, мать мальчика указала, что претензий к тренеру не имеет так же, как и к другим участникам инцидента.

«Однако расследование по факту продолжается. Итоги сообщим позже», — отметили в УВД.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201757/
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