Избиение ребенка на Иссык-Куле. Мать мальчика отозвала заявление

Мать девятилетнего мальчика, избитого на Иссык-Куле своими сверстниками на спортивных сборах, написала заявление об отказе от претензий. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По их данным, мать мальчика указала, что претензий к тренеру не имеет так же, как и к другим участникам инцидента.

«Однако расследование по факту продолжается. Итоги сообщим позже», — отметили в УВД.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.