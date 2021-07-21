Для зараженных COVID-19 свободны 537 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 537 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 21 июля:

Национальный хирургический центр — 24;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 40;

Клинический родильный дом № 2 — 23;

Городская клиническая больница № 1 — 34;

Чуйская областная объединенная больница — 1;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 42;

Национальный центр онкологии и гематологии — 38;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 8;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) —10;

Республиканский центр наркологии — 35;

Военный госпиталь — 17;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 143;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 30;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 64;

Национальный центр охраны материнства и детства — 9;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6 ) — 19.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 152 тысячи 709 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.