В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 30 медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 20 случаев, Оше — один, Баткенской области — четыре, Чуйской — три, Ошской и Джалал-Абадской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны восемь медработников, из домашней изоляции — 21.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 238, из которых выздоровели 5 тысяч 464 человека.