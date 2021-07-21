В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 20 тысяч 365 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 856 пациентов, в больницах — 4 тысячи 509. В том числе 232 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 305 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 937 человек (или 65,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 35 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 213 пациентов, из них в Бишкеке — 813, Оше — 84, Чуйской области — 122, Ошской — 25, Таласской — 5, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 63, Баткенской — 88.

С начала марта 2020 года выздоровели 128 тысяч 905 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.