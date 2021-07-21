В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали пять летальных случаев, в Чуйской области — три, Нарынской — один.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи 205 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.