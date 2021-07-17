В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 20 тысяч 232 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 469 пациентов, в больницах — 4 тысячи 763. В том числе 200 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 437 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 68 человек (или 64,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 58 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 135 пациентов, из них в Бишкеке — 647, Оше — 106, Чуйской области — 155, Ошской — 37, Таласской — 19, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 61, Баткенской — 95.

С начала марта 2020 года выздоровели 124 тысячи 58 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.