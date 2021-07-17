В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 38 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 15 случаев, в Баткенской области — девять, в Джалал-Абадской — семь, в Нарынской— один, в Ошской — два, в Чуйской области — четыре случая.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 11 медработников, из домашней изоляции — 31.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 120, из которых выздоровели 5 тысяч 340 человек.