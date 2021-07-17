В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 364 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 778 случаев, Оше — 33, Чуйской области — 205, Ошской —48, Таласской — 24, Нарынской — 24, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 85, Баткенской — 116.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 147 тысяч 656 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.