10:31
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 209 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 209 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

Свободные места на 17 июля (8.00):

  • Клинический родильный дом № 2 — 12;
  • Городская клиническая больница № 1 — 8;
  • Чуйская областная объединенная больница — 1;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 2;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 6;
  • Республиканский центр наркологии — 32;
  • Военный госпиталь — 5;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 57;
  • Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 5;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 34;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 45;

Дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201459/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Третья волна COVID-19. 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca доставлены в Кыргызстан
В больнице Оша открыли мемориальную доску в память врача, умершего от COVID-19
В Кыргызстане с начала пандемии COVID-19 заразились 47 заключенных
COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле отдыхающие могут получить вакцину
В межобластной клинической больнице Оша отремонтировали инфекционное отделение
Адвокату запретили заходить с антисептиком в здание Верховного суда
Третья волна COVID-19. В СИЗО ГКНБ массово болеют подследственные
COVID-19 в мире. Заразились более 188,8 миллиона, умерли более 4 миллионов
В Кыргызстане лекарств для лечения COVID-19 хватит на три месяца
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 33 медработника
Популярные новости
Нападение на&nbsp;девушку в&nbsp;Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД Нападение на девушку в Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД
Драка в&nbsp;Москве. Посольство Кыргызстана в&nbsp;РФ призывает не&nbsp;поддаваться провокациям Драка в Москве. Посольство Кыргызстана в РФ призывает не поддаваться провокациям
Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на&nbsp;Иссык-Куле Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на Иссык-Куле
Давление на&nbsp;&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжается. Из-за племянника Камчыбека Ташиева Давление на «Кыргызтелеком» продолжается. Из-за племянника Камчыбека Ташиева
Бизнес
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
17 июля, суббота
10:23
Бишкекские артисты выступили на VI Всемирной фольклориаде Бишкекские артисты выступили на VI Всемирной фольклориа...
10:00
Олимпиада-2020. Кто едет в Токио от Кыргызстана (состав делегации)
09:47
Для зараженных COVID-19 свободны 209 коек в медучреждениях Бишкека
09:44
Третья волна COVID-19. 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca доставлены в Кыргызстан
09:42
Швейников Кыргызстана обучили организации эффективного производства
16 июля, пятница
23:51
Microsoft представила облачную Windows 365 для запуска на любом устройстве