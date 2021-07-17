Для зараженных COVID-19 свободны 209 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 209 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
Свободные места на 17 июля (8.00):
- Клинический родильный дом № 2 — 12;
- Городская клиническая больница № 1 — 8;
- Чуйская областная объединенная больница — 1;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 2;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 6;
- Республиканский центр наркологии — 32;
- Военный госпиталь — 5;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 57;
- Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 5;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 34;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 45;
Дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.