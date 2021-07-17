В Верховном суде объяснили, почему адвоката не впустили в здание с антисептиком

В Верховном суде объяснили 24.kg, почему адвоката не впустили в здание с антисептиком.

По правилам высшего судебного учреждения государства, граждане, посещающие его, при входе в здание проходят проверку в соответствии с требованиями посещения. Приказом председателя Верховного суда от 25 июля 2018 года утверждено положение «О пропускном режиме, порядке посещения и пребывания в здании Верховного суда». Текст приказа вывешен для обозрения непосредственно на проходной здания ВС.

«В соответствии с пунктами 20, 37 обозначенного положения посетителям запрещено приносить в здание суда запрещенные предметы, в число которых входят и легковоспламеняющиеся вещества. К указанным веществам относится и антисептик. Основным компонентом антисептика является этиловый спирт, содержание которого должно быть в пределах от 60 до 80 процентов», — отметили в Верховном суде.

Уточняется, что эти ограничительные меры предприняты в целях реализации права на безопасность и во избежание возникновения различного рода эксцессов.

Кроме этого, в ВС добавили, что в последнее время было два факта попытки самосожжения в зале судебного заседания Верховного суда КР.

«Подобные случаи вынуждают принять адекватные меры для обеспечения безопасности судей, работников аппарата суда и участников судебного процесса», — заключили в высшем судебном учреждении государства.