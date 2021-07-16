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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане с начала пандемии COVID-19 заразились 47 заключенных

В Кыргызстане с начала пандемии 47 заключенных заразились COVID-19. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

«С начала этого года всего зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусом. Из общего количества зарегистрированных случаев 45 подтверждены лабораторно, два случая установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы», — проинформировали редакцию.

Отметим, что среди сотрудников исправительных колоний уровень заражения выше. По информации ГСИН, с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 96 сотрудников, у 64 — внебольничная пневмония.

Напомним, с марта 2020 года в республике зарегистрировали 146 тысяч 292 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201430/
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