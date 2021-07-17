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Общество

Кыргызстанцу, оказавшемуся на улице в Москве, помогли вернуться на родину

Кыргызстанцу, оказавшемуся на улице в Москве, соотечественники помогли вернуться на родину.

«Наши соотечественники купили ему билет из Москвы в Тамчи, а там его встретил глава айыл окмоту Руслан Эсенгулов и посадил на такси до Канта, где уже его встретил я и отвез домой до Дмитриевки, где он живет», — рассказал его друг.
 
Сейчас он находится рядом с семьей.
 
Отмечается, что неудачи кыргызстанца Максата начались, когда произошел несчастный случай на строительном объекте, где он работал. «Опалубка не выдержала нагрузки и упала, в результате чего он повредил ногу и не смог выходить на работу, вскоре его уволили. Он остался без денег и не смог выплачивать аренду, поэтому оказался без крыши над головой», — отметил его друг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201417/
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