В Кыргызстане лекарств для лечения COVID-19 хватит на три месяца. Об этом на брифинге сообщила первый зампредседателя ФОМС Клара Оскомбаева.

«Лечение COVID-19 в настоящее время проводится в соответствии с пятой версией «Клинического руководства по диагностике и лечению коронавирусной инфекции», согласно которой в организациях здравоохранения имеется 52 наименования лекарственных средств. Но с частым инфицированием пожилых людей и с хроническими заболеваниями, утяжеляющими течение болезни, перечень лекарств расширен до 95 наименований», — сказала она.

Она отметила, в перечень входят антиакоагулянты, антиагреганты, жаропонижающие, антибактериальные препараты, средства от кашля и муколитические препараты, тромболитики/фибринолитики, гормональные и иммунологические препараты, растворы и другие.

Клара Оскомбаева напомнила, что стационарное лечение пациентов с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в государственных медучреждениях предоставляется бесплатно всем пациентам. «Все медицинские услуги, включая лекарственное обеспечение, оплачиваются за счет республиканского бюджета», — отметила первый зампредседателя ФОМС Клара Оскомбаева.