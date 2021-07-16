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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 163 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 163 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 16 июля (8.00):

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 5;
  • Клинический родильный дом № 2 — 17;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 1;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 2;
  • Республиканский центр наркологии — 14;
  • Военный госпиталь — 5;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 55;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 22;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 41;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 1.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201323/
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