Для зараженных COVID-19 свободны 163 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 163 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 16 июля (8.00):
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 5;
- Клинический родильный дом № 2 — 17;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 1;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 2;
- Республиканский центр наркологии — 14;
- Военный госпиталь — 5;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 55;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 22;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 41;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 1.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.