Для зараженных COVID-19 свободны 163 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 163 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 16 июля (8.00):

Республиканская клиническая инфекционная больница — 5;

Клинический родильный дом № 2 — 17;

Национальный центр кардиологии и терапии — 1;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 2;

Республиканский центр наркологии — 14;

Военный госпиталь — 5;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 55;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 22;

Национальный центр охраны материнства и детства — 41;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 1.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.