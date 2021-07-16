В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 33 медработника. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали шесть случаев, Оше — два, Баткенской области — 15, Чуйской — семь, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 23 медработника, из домашней изоляции — 18.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 82, из которых выздоровели 5 тысяч 298 человек.