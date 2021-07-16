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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 1 334 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 146 292

В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 334 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 702 случая, Оше — 47, Чуйской области — 228, Ошской — 67, Таласской — 20, Нарынской — 24, Иссык-Кульской — 49, Джалал-Абадской — 79, Баткенской — 118.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 146 тысяч 292 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201315/
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В КР выявили 1 334 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 146 292