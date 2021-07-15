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Общество

В Кыргызстане проводится месячник по экспресс-тестированию на ВИЧ

В Кыргызстане проводится месячник по экспресс-тестированию на ВИЧ. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья.

По его данным, кампанию проводит РЦ «СПИД». Она направлена на информирование граждан о проблеме ВИЧ/СПИДа, предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции у населения, а также увеличение доступности анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ-инфекцию.

Любой желающий сможет пройти обследование на ВИЧ-инфекцию по слюне экспресс-методом или самостоятельно сделать это в домашних условиях. Экспресс-тест выдается бесплатно.

Процедура тестирования будет включать в себя не только сам тест, но и до- и послетестовое консультирование, во время которого все желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы.

Акция проходит по всему Кыргызстану во всех областных центрах профилактики и борьбы со СПИДом. За дополнительной информацией можно обратиться по номеру: 0705170103.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 10 тысяч 756 людей, живущих с ВИЧ, среди которых 10 тысяч 158 — граждане Кыргызстана. Всего от ВИЧ-инфекции скончались 2 тысячи 337 человек, в том числе от СПИДа — 729.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201263/
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