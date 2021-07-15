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Общество

Кыргызстанцы впервые получили премию Equator Prize от ПРООН

Кыргызстанцы впервые получили премию Equator Prize от ПРООН. Об этом сообщили в представительстве Программы развития ООН (ПРООН).

По ее данным, премия присуждается местным сообществам и сообществам коренных народов со всего мира. «Организации-победители демонстрируют местные, инновационные, основанные на природе решения для борьбы с потерей биоразнообразия и изменением климата, а также для достижения целей местного развития даже во время пандемии», — отметили в ПРООН.

Equator Prize была присуждена Федерации органического развития BIO-KG. Она выступила инициатором создания «Органических аймаков» (общин), в которых сельские жители обязуются вести только органическое сельское хозяйство, основанное на традиционных знаниях и агробиоразнообразных системах питания. 

Эта модель сыграла важную роль в объявлении правительства о переходе на органическое сельское хозяйство по всей стране в течение десятилетия.

Лауреаты премии получат $10 тысяч и возможность принять участие в серии специальных виртуальных мероприятий, связанных с Генеральной Ассамблеей ООН, центром «Природа для жизни» и Саммитом ООН по продовольственным системам в конце этого года.

Победители были выбраны из 126 стран независимым техническим консультативным комитетом, состоящим из всемирно известных экспертов. Лауреатами премии также стали представители Бразилии, Боливии, Камеруна, Коста-Рики, Эквадора, Индии, Нигера и Мексики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201205/
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