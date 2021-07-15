Третья волна COVID-19. Медиков-волонтеров в селе Джаны-Джер обеспечат жильем

Медиков-волонтеров в селе Джаны-Джер готовы обеспечить жильем и питанием. Об этом 24.kg сообщила директор Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Сокулукского района Венера Китаева.

По ее словам, в джаны-джерском ЦОВП работает всего четыре врача, в том числе три семейных и один гинеколог.

«Месяц назад руководитель центра — семейный врач заболел, его госпитализировали в стационар в Бишкеке. До сих пор он находится на больничном. После него заболели гинеколог и еще один семейный врач. У них легкая форма коронавирусной инфекции, поэтому они на домашнем карантине. И оставшийся терапевт — пожилая женщина с хроническими заболеваниями тоже на больничном из-за гипертонической болезни. В течение нескольких дней врача там на самом деле не было, но мы постоянно консультировали граждан. Больных в легкой форме принимал бывший семейный врач, который ранее уволился», — сказала Венера Китаева.

Она отметила, что фельдшеры и медсестры ЦОВП очень грамотные, и вели всю работу. Скорая помощь работает. Кроме этого, мобильная группа в Сокулуке обслуживает нижнюю зону (Джаны-Джер, Камышановку, Пахту, Нижне-Чуйск).

«В принципе проблем нет. Люди без поддержки не остались, но помощь волонтеров-медиков нам нужна. На втором этаже ЦОВП проведен ремонт, развернуты койки, созданы условия. Там мы можем разместить ординаторов, молодых врачей. Сейчас пятый протокол по лечению коронавирусных больных уже все врачи знают. Питанием и средствами индивидуальной защиты мы обеспечим», — заверила Венера Китаева.

Напомним, о нехватке медиков в Джаны-Джерском айыльном округе Чуйской области накануне сообщила депутат местного кенеша Зумрият Резаханова.