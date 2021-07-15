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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ заявила о начале новой волны пандемии коронавируса в мире

Мир находится на грани новой волны пандемии. Об этом на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19 заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус, сообщают РИА Новости.

Глава ВОЗ отметил, что четыре недели подряд в мире растет уровень заражений COVID-19, а спустя десять недель снижения начал расти и уровень смертности.

По словам Тедроса Гебрейесуса, основной причиной роста новых случаев SARS-CoV-2 стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта.

«Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения», — добавил он.

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ВОЗ ожидает, что скоро этот вариант станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал.

Тедрос Гебрейесус назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире. Большая часть населения планеты из-за этого, по его словам, находится в полной зависимости от вируса, в то время как в регионах с высокими показателями вакцинации отмечается снижение заражений и смертей.

Чрезвычайный комитет ВОЗ собирается раз в три месяца, чтобы оценить уровень опасности распространения COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201165/
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