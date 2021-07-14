Новый туалет по дороге на Кель-Суу установила турфирма. Его разобрали

В Нарынской области разобрали туалет, установленный турфирмой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Travel Experts Сергей Глуховеров.

По его словам, в 2019 году он с командой установил туалет по пути на озеро Кель-Суу.

«Постарались сделать добротные и удобные... Поставили на Всемирный день чистоты, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. В 2020-м туризма не было. А в 2021 году нас ожидало разочарование — туалет кто-то разобрал на части и разнес по своим нуждам», — написал Сергей Глуховеров.

Фото Facebook . Сергей Глуховеров

Он отметил, что пока кыргызстанцы не начнут беречь то, что есть и что делается, то никакого прогресса не будет.