Цена на морковь в Кыргызстане снизилась до 45 сомов

Цены на морковь начали стабилизироваться. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

По ее данным, с появлением на рынках моркови нового урожая, а также в связи с работой, проведенной на рынке моркови со стороны госагентства, ситуация на рынке моркови начала стабилизироваться. Цены на овощ постепенно снижаются.

«Так, сейчас на рынке «Сары-Озон» мытая морковь стоит 50 сомов за килограмм, немытая — 45 сомов. В торговых сетях морковь реализуется уже по более низким ценам, снизилась цена и на базарах, рынках — 60-70 сомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рынки овощной продукции и кормов для животных являются конкурентными, монопольные структуры на них отсутствуют. Вмешательство государства не допускается, за исключением случаев введения кабинетом министров государственного регулирования на социально значимые товары.