COVID-19 в мире. Заразились более 187,2 миллиона, умерли более 4 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 512 тысяч 708 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 187 миллионов 742 тысячи 713 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 914 тысяч 193), Индии (30 миллионов 907 тысяч 282), Бразилии (19 миллионов 151 тысяча 993), Франции (5 миллионов 882 тысячи 945), России (5 миллионов 762 тысячи 211), Турции (5 миллионов 493 тысячи 244), Великобритании (5 миллионов 210 тысяч 472), Аргентине (4 миллиона 682 тысячи 960), Колумбии (4 миллиона 530 тысяч 610), Италии (4 миллиона 273 тысячи 693), Испании (4 миллиона 15 тысяч 84) и Германии (3 миллиона 745 тысяч 312).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 80 тысяч 18. За сутки показатель вырос на 41 тысячу 212 человек. В том числе в США всего скончались 607 тысяч 763 человека, Бразилии — 535 тысяч 838, Индии — 410 тысяч 784, Мексике — 235 тысяч 277, Великобритании — 128 тысяч 747, Италии — 127 тысяч 808 и России — 142 тысячи 102.

В Кыргызстане зарегистрировали 143 тысячи 668 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 520 тысяч 336, Узбекистане — 116 тысяч 918, Таджикистане — 13 тысяч 911.