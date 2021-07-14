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Общество
Сюжет: COVID-19

Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин от COVID-19

Производители вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca проведут исследования для возможного изменения своих препаратов. Они хотят снизить риск возникновения тромбоза при инъекции. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что есть вероятность того, что специалистам удастся узнать причину образования тромбов. Если ученые этого добьются, то компания AstraZeneca сможет изменить вакцину к 2022 году. В Johnson & Johnson уточнили, что поддерживают продолжение изучения и анализа вакцины.

Для данной работы фармацевтические корпорации привлекут независимых ученых из Оксфордского университета. Целью исследования является, среди прочего, установление причины появления тромбов в некоторых случаях вакцинации.

Препараты от компаний J&J AstraZeneca ранее подвергались критике в связи со случаями тромбоза у пациентов. На какое-то время использование этих вакцин в Европе и США замораживалось, однако затем регуляторы пришли к выводу, что преимущества вакцинации перевешивают риски тромбоза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201028/
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