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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 56 медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 56 медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 29 случаев, Оше — 3, Баткенской области — 11, Джалал-Абадской и Чуйской — по пять, Ошской — два, Иссык-Кульской — один.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 10 медработников, из домашней изоляции — 23.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 12, из которых выздоровели 5 тысяч 218 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201025/
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