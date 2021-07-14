В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 19 тысяч 627 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 14 тысяч 952 пациента, в больницах — 4 тысячи 675. В том числе 228 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 358 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 34 человек (или 64,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 55 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 37 пациентов, из них в Бишкеке — 593, Оше — 43, Чуйской области — 117, Ошской — 94, Таласской — 6, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 83, Баткенской — 59.

С начала марта 2020 года выздоровел 120 тысяч 731 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.