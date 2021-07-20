В масках и перчатках, перекус по очереди. Правила авиакомпаний в эпоху пандемии

Пандемия коронавируса сильно повлияла на жизнь во всем мире. Особые требования появились и к пассажирам самолетов. Эксперты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» собрали список актуальных правил популярных авиакомпаний — как для пассажиров, так и для персонала. Публикуем правила тех авиакомпаний, которые летают в Кыргызстан.

1 «Аэрофлот» Посадка. В связи с необходимостью проверки ПЦР-тестов, заполненных анкет, деклараций здоровья, различных форм и других документов рекомендуется приезжать на регистрацию за три часа до вылета. Там у пассажиров измерят температуру. Если она выше 37°С, улететь не получится. Находиться на борту можно только в масках и перчатках, персонал предлагает пассажирам антисептик для рук. При посадке и высадке пассажиры должны соблюдать дистанцию 1,5– 2 метра . В самолете. Обслуживание в полете изменено. Все продукты питания и напитки подаются в индивидуальной упаковке. Свою еду брать на борт можно, но она должна быть в запечатанной упаковке. Для пассажиров на борту. На борту нужно находиться в маске, закрывающей нос, рот и подбородок и плотно прилегающей к лицу. Ношение масок и перчаток обязательно в течение всего полета, независимо от возраста, категории и наличия медицинских противопоказаний. Менять маску нужно каждые три часа (новую выдаст бортпроводник). Верхнюю одежду необходимо размещать на верхних полках и не доставать без разрешения бортпроводников. Весь полет пассажиры должны оставаться пристегнутыми на местах, вставать разрешается только для посещения туалета.

2 S7 Airlines Посадка. Во всех случаях, где это возможно, посадка производится с использованием «рукава» и пешеходных стоянок. Если же до самолета идет автобус, то авиакомпания старается увеличить их количество на каждый рейс, чтобы пассажирам было легче сохранять дистанцию. Перед каждой отправкой автобусы дезинфицируют. Пассажиры приглашаются на посадку группами, начиная с тех, кто сидит в хвостовой части самолета. Если позволяет загрузка рейса, во время регистрации пассажиров рассаживают на безопасное расстояние друг от друга. При посадке пассажирам выдаются одноразовые салфетки с антибактериальным эффектом для дезинфекции рук. В самолете. Самолеты проходят дезинфекцию, между рейсами салоны проветривают, все поверхности протирают. Самолеты укомплектованы термометрами для измерения температуры у пассажиров с симптомами инфекционного заболевания. Пледы и подушки дезинфицируются после каждого использования, инструкции по безопасности меняются чаще. Обязательно использование маски и перчаток в аэропорту и на борту; менять их нужно каждые три часа. Еда и напитки, которые пассажиры принесли с собой на борт, включая детское питание, должны быть только в закрытой герметичной упаковке. В полете рекомендуется минимизировать перемещение по самолету.

3 «Уральские авиалинии» Посадка. По возможности посадка производится с помощью «рукава», а при посадке с помощью автобуса их количество увеличивается, чтобы пассажирам было легче соблюдать дистанцию. Посадка возможна только в маске и перчатках, проводники выдают дезинфицирующие салфетки. В самолете. Пассажиры должны заполнить бланк анкеты о состоянии здоровья Public Health Passenger Location Form. Весь полет пассажиры старше двух лет должны находиться в масках. Пассажиры, страдающие сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, астмой и аутизмом, которые мешают им носить маски долгое время при наличии соответствующей справки могут путешествовать со щитами для лица. На детей 2-12 лет надевают маски подходящего размера. Пассажиры, сидящие рядом, не должны есть одновременно. После того как один закончил прием пищи и надел маску, другой может снять маску и начать есть. Запрещена ручная кладь, за исключением дамских сумок, мужских портфелей, сумок с ноутбуком и сумок для подгузников. В проходах нельзя устраивать очереди в туалет. Пассажиры, обнаружившие у себя во время полета высокую температуру, кашель, насморк, должны сообщить бортпроводникам. После посадки пассажиры будут высаживаться из самолета небольшими группами. На каждом рейсе есть достаточное количество медицинских масок и специальная аптечка Biohazard, которая используется при выявлении пассажира с симптомами инфекционного заболевания. Воздушные суда, включая кабины, перед каждым рейсом проходят дезинфекцию. Для пассажиров на борту. Пассажиры допускаются в самолет с температурой ниже 37°С и в масках. В полетах более трех часов бортпроводники меняют маски у себя и пассажиров. Также на борту все пассажиры получат индивидуальный комплект антисептических салфеток.

4 Nordwind Airlines При посадке. Пассажиры на линии контроля посадки или при входе на борт проходят процедуру бесконтактной термометрии (с температурой выше 37°С лететь нельзя), а непосредственно перед посадкой должны обрабатывать руки в перчатках антисептиком. Необходимо соблюдать усиленные правила личной гигиены, чаще мыть и обрабатывать антисептиком руки, сохранять социальную дистанцию при посадке и высадке. Для пассажиров на борту. Необходимо использовать маску и перчатки на всех этапах перелета, а на борту менять маску каждые три часа (использованные маски, перчатки и салфетки передавать для утилизации бортпроводникам). В салоне нужно снимать верхнюю одежду и размещать ее на багажной полке (доставать — с разрешения бортпроводника). Весь полет нужно находиться в своем кресле с пристегнутым ремнем безопасности, не перемещаться по салону за исключением посещения туалета, соблюдая социальную дистанцию. Свои напитки и питание, в том числе детское, можно приносить на борт только в герметичной невскрытой упаковке.