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Общество

ОБСЕ передала Кыргызстану спецтехнику для охраны границ

Пограничники Кыргызстана получили от ОБСЕ спецтехнику для охраны границ. Церемония передачи оборудования прошла накануне в Бишкеке.

По информации ГПС ГКНБ, помощь включает в себя средства видеонаблюдения, которыми будет обеспечен пункт пропуска «Ак-Жол-автодорожный», расположенный на кыргызско-казахстанском участке госграницы.

пресс-службы ГПС ГКНБ
Фото пресс-службы ГПС ГКНБ

«Сотрудничество в рамках борьбы с транснациональными вызовами и угрозами является одним из приоритетных направлений нашего офиса. Уверен, что это событие придаст импульс нашему сотрудничеству», отметил во время церемонии передачи техники глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексей Рогов.

По словам специалистов, средства видеонаблюдения позволят усилить потенциал органов пограничного контроля в пунктах пропуска и тем самым повысить эффективность охраны госграницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200994/
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