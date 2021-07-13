Операторы службы 118 ежедневно принимают более 2 тысяч звонков. Об этом сообщили в офисе ПРООН.

По его данным, служба привлекла 45 новых операторов для обслуживания до 3 тысяч звонков в день. «На фоне третьей волны эпидемии COVID-19 в стране и резко возросшего числа заболевших коронавирусной инфекцией Фонд «Сорос — Кыргызстан» совместно с Министерством здравоохранения и социального развития усилил работу проекта «Горячая линия 118» при финансовой поддержке ПРООН», — отметили в организации.

Читайте по теме Мэрия Бишкека просит горожан не обращаться с ложными вызовами в службу 118

Операторы службы 118 работают в три смены по семь часов, принимая в среднем 50 звонков за одну смену.

«В сутки мы получаем более 2 тысяч звонков. Бывают и пиковые дни. Например, 7 июля мы обработали около 2 тысяч 700 звонков», — отметила координатор службы Мээрим Саламатбекова.

В ПРООН добавили, что к работе в службе привлечены опытные врачи центров семейной медицины, ординаторы и студенты старших курсов КГМА. Для них провели специальные подготовительные тренинги, обучающие навыкам консультирования по теме COVID-19, а также разработали алгоритмы действий и руководство о порядке работы со специальными цифровыми решениями, помогающими в обработке поступающих запросов по услугам диагностики, лечения, тестирования и перенаправления.

Кроме того, расширен функционал службы 118. Теперь операторы проводят первичное консультирование; предоставляют результаты ПЦР-теста при неполучении СМС-оповещения, информацию о койко-местах в больницах; о пунктах вакцинации; направляют мобильную бригаду (только при наличии симптоматики — за ложный вызов предусматривается административная ответственность); перенаправляют больных; подключают семейного врача, который назначит квалифицированное лечение.

При критических ситуациях необходимо обращаться в скорую помощь.