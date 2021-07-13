Жители микрорайонов Кара-Балты задолжали за комуслуги более 2 миллионов сомов

В Кара-Балте жители микрорайонов задолжали за коммунальные услуги более двух миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что подавляющая часть микрорайонов обслуживается тремя жилищно-эксплуатационными отделами ЗАО «Кара-Балтинский комбинат коммунальных предприятий».

«Это такие высокозатратные работы, как вывоз мусора, уборка территорий придомовых и общих, косметический ремонт подъездов, столярные, электроработы и многое другое. Граждане города — наши клиенты очень требовательны, просят о многом и постоянно высказывают нарекания по поводу обслуживания. В то же время предприятие хозрасчетное. Ни тыйына финансирования от государства или муниципалитета города оно не получает, несмотря на большой объем обязанностей», — проинформировали редакцию.

Сообщается, что по состоянию на 1 июля общая задолженность карабалтинцев составила 2 миллиона 59 тысяч 788 сомов.

В мэрии обратились к задолжникам с просьбой как можно скорее погасить неоплаченные счета, так как нехватка финансов тормозит всю работу коммунальных служб.