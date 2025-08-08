10:55
Взыскивать налоговые долги с электронных кошельков граждан предлагает Минэконом

Взыскивать с кыргызстанцев налоговую задолженность с электронных кошельков предлагает Министерство экономики и коммерции. Соответствующий законопроект разработан и вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство инициирует введение нового механизма взыскания налоговой задолженности — с электронных кошельков и счетов в платежных системах. Поправки предполагается внести в статью 85 Налогового кодекса.

По мнению разработчиков, при наличии признанной налогоплательщиком задолженности ГНС сможет выставить налоговое платежное требование, распространяющееся не только на банковские счета, но и на электронные средства, размещенные у операторов электронных денег и платежных систем. Оно будет действовать до полного погашения долга или официального прекращения обязательства.

Как будет действовать механизм:

  • налоговое платежное требование направляется одновременно всем банкам и операторам платежных систем без запроса о наличии счетов;
  • требование исполняется в приоритетном порядке не позднее следующего рабочего дня после поступления;
  • в случае отсутствия средств требование продолжает действовать и исполняется по мере их поступления;
  • операторы обязаны отчитываться ГНС об исполнении или о неисполнении требования в течение пяти рабочих дней.

По данным Минэкономики, на сегодня сумма задолженности по налогам в Кыргызстане составляет 73,4 миллиарда сомов. Половина долгов приходится на физических лиц, взыскание с которых не представляется возможным из-за отсутствия правового механизма.

Отмечается, что граждане страны активно используют электронные счета (O!, MegaPay, «Элсом», MBank).

«При этом наблюдается практика, когда индивидуальные предприниматели и юридические лица сознательно используют счета физических лиц в этих системах, тем самым обходя налоговый учет и скрывая реальные доходы. Отсутствие механизма взыскания с электронных кошельков создает правовой пробел и поощряет уход от налогов», — говорится в справке-обосновании.

Аналогичные механизмы взыскания действуют в США, Германии, Франции и Австралии.

Внедрение новой нормы позволит повысить собираемость налогов и уравнять условия налогового контроля для всех категорий налогоплательщиков.
