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Общество

Более 5 тысяч абонентов отключат от электричества в Бишкеке за неуплату долгов

Более 5 тысяч абонентов отключат от электричества в Бишкеке за неуплату долгов. Об этом сообщает столичное предприятие электрических сетей.

Уточняется, что отключение будет произведено дистанционно сегодня через систему «умных» счетчиков.

Энергетики призывают горожан и организации своевременно погашать задолженность, чтобы избежать отключения. 

На сайте предприятия функционирует раздел «Баланс абонента», где можно проверить текущее состояние лицевого счета. Эту информацию также можно уточнить через мобильное приложение «Мой свет», доступное в Google Play и App Store.

Счета за электроэнергию принимают:

  • через терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, Mega, О!, «Оной»;
  • через электронные кошельки Mbank, О!, MegaPay, UMAI, «Элсом»;
  • в кассах банков: «Элдик Банк», «Дос-Кредобанк», «Бакай Банк», MBank, O!Bank, КICВ, «Оптима Банк»;
  • в отделениях ОАО «Кыргыз почтасы» в режиме реального времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337313/
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