Кыргызстанцев пригласили в магистратуру ядерного университета в России. Об этом сообщили в департаменте информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, национальный исследовательский ядерный университет МИФИ осуществляет набор иностранных граждан до 31 июля для обучения в магистратуре на бесплатной основе по итогам вступительных испытаний на равных с гражданами России условиях.

Студентам будет предоставлено общежитие, а также назначена стипендия.

Прием документов и вступительные испытания проходят в дистанционном режиме. Ознакомиться с перечнем направлений подготовки, а также со списком необходимых документов для представления в приемную комиссию можно на сайте.