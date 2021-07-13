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Общество

Кыргызстанцев пригласили в магистратуру ядерного университета в России

Кыргызстанцев пригласили в магистратуру ядерного университета в России. Об этом сообщили в департаменте информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, национальный исследовательский ядерный университет МИФИ осуществляет набор иностранных граждан до 31 июля для обучения в магистратуре на бесплатной основе по итогам вступительных испытаний на равных с гражданами России условиях.

Студентам будет предоставлено общежитие, а также назначена стипендия.

Прием документов и вступительные испытания проходят в дистанционном режиме. Ознакомиться с перечнем направлений подготовки, а также со списком необходимых документов для представления в приемную комиссию можно на сайте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200915/
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