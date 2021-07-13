В Кыргызстане за весь период COVID-19 заболели 1 тысяча 650 детей

С марта 2020 года в Кыргызстане зарегистрирована 1 тысяча 650 детей, заболевших COVID-19. Об этом на брифинге сообщила директор Центра охраны материнства и детства Гульзат Маймерова.

По ее словам, 866 случаев были подтверждены лабораторно, 784 — диагноз выставлен на клинических проявлениях коронавирусной инфекции.

Больше всего случаев зарегистрировано среди детей в возрасте от пяти до 15 лет — 685 (41,5 процента), от 1 года до 4 лет — 512 (31 процент), до 1 года — 263 (16 процентов), от 16 до 18 лет — 190 (11,5 процента).

За все время скончались шестеро детей.

«Дети, как и взрослые, заражаются коронавирусной инфекцией, хотя, по статистике, заболевших среди них меньше. Они гораздо легче переносят COVID-19, среди них много бессимптомных носителей и стертых форм заболевания. Такие дети оказываются носителем инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой», — сказала она.