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Общество

Кыргызстанец Джумаш Асаналиев стал одним из героев проекта «75 историй Победы»

Кыргызстанец Джумаш Асаналиев стал одним из героев проекта «75 историй Победы». Видео о его подвиге размещено на YouTube-канале проекта.

Как отмечают авторы историй, чувство сопричастности к общей победе поможет молодежи на примере предков понять, что объединившись можно добиться больших успехов. По их мнению, говорить об этом нужно не только в юбилейный год и не только в памятные даты. И главное — делать это на площадках молодежи — в социальных сетях.

Среди основных задач проекта — демонстрация масштаба и географии вовлеченности в борьбу и победу людей разных национальностей и религий. На канале можно встретить истории русских героев, а также шорцев, аварцев, кумандинцев, бурятов, черкесов, карачаевцев, телеутов, чувашей, ногайцев, шапсугов, чеченцев, нанайцев, кабардинцев, лезгин, башкир, вепсов, хакасов, якутов, азербайджанцев, армян, кыргызов, казахов, таджиков, евреев, марийцев, татар и других.

«Нам важно, чтобы молодежь нашей страны, такая разная и активная, не теряла чувства причастности к истории нашей общей Родины и ответственности за ее дальнейшую судьбу. Ведь герои, о которых мы рассказали, не посторонние люди, это наши предки. Так же, как и мы, они были совершенно не похожи друг на друга, но объединила их искренняя неподдельная любовь к Отечеству», — отметил руководитель проекта Заур Эриккенов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200898/
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