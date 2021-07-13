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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. ВОЗ сообщила о повторных заражениях штаммом дельта среди привитых

Случаи повторного заражения штаммом дельта COVID-19 регистрируются среди полностью привитых, но болезнь протекает легко и без госпитализации. Об этом сообщила на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в большей части этих случаев болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. «И если посмотреть на исследования среди привитого и непривитого населения, на госпитализации и смерти, то ясно, что госпитализаций больше среди непривитых людей. И мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации», — сказала она.

Сумия Сваминатан напомнила, что вакцины не защищают от заражений на все 100 процентов, но значительно снижают шансы на тяжелую форму болезни или даже смерть от COVID-19.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что штамм дельта в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире. По ее словам, он выявлен в более чем 140 странах мира.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отметил, что заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд, а после десяти недель спада также выросла смертность. Он отметил, что ситуация определенно хуже в местах, где имеется мало доз вакцин.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200893/
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