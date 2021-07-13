COVID-19. В мире на стадии разработки находятся более 100 вакцин от коронавируса

Более 100 вакцин от коронавируса находятся на стадии разработки. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает ТАСС.

По ее словам, сейчас есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки. «Многие из них находятся на третьей стадии клинических испытаний», — сказала она.

Сумья Сваминатан отметила, что новые вакцины могут быть более эффективными, быть проще в применении и требовать менее жестких условий хранения.

«Поэтому необходимость в новых разработках и испытаниях сохраняется, и мы должны поощрять всех, кто пытается выработать новые вакцины», — добавила она.