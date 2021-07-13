15:00
USD 84.78
EUR 100.64
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В мире на стадии разработки находятся более 100 вакцин от коронавируса

Более 100 вакцин от коронавируса находятся на стадии разработки. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает ТАСС.

По ее словам, сейчас есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки. «Многие из них находятся на третьей стадии клинических испытаний», — сказала она.

Сумья Сваминатан отметила, что новые вакцины могут быть более эффективными, быть проще в применении и требовать менее жестких условий хранения.

«Поэтому необходимость в новых разработках и испытаниях сохраняется, и мы должны поощрять всех, кто пытается выработать новые вакцины», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200889/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. ВОЗ сообщила о повторных заражениях штаммом дельта среди привитых
Третья волна COVID-19: будете ли вы вакцинироваться вне поликлиник? Опрос
Вакцинация. Свердловский акимиат Бишкека объявил конкурс на лучший видеоролик
Не так поняли. Таможенная служба разъясняет, что хотел сказать Кыялбек Мукашев
Новая вакцина против COVID-19 на основе табака разработана в Азербайджане
Цифра дня. 747 пунктов вакцинации открыто в Кыргызстане
Это фейк. Посольство КНР о требовании вакцинировать 70 процентов кыргызстанцев
Вакцинация от COVID-19. В Бишкеке начали прививать в торговых центрах
После вакцины примем аконит? Депутаты упрекнули главу Минздрава за недоработки
В прививочных пунктах очереди. Кыргызстанцы охотно идут на вакцинацию
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
Неделя-24. Как &laquo;нашли&raquo; Орхана Инанды и&nbsp;угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и&nbsp;нес службу на&nbsp;личном авто В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто
ДУМК определилось с&nbsp;датой Курман айта ДУМК определилось с датой Курман айта
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
13 июля, вторник
14:55
Список стран, граждане которых могут приезжать в КР наземным путем, расширят Список стран, граждане которых могут приезжать в КР наз...
14:48
Мы вас услышали. Генпрокурор и бизнес-омбудсмен повздорили из-за кодексов
14:43
COVID-19. В мире на стадии разработки находятся более 100 вакцин от коронавируса
14:39
За золото Олимпиады кабмин обещает победителю 10 миллионов сомов
14:34
Посла Эстонии в Кыргызстане не пустили в самолет. Отказался надевать маску