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Общество

В Бишкеке отметили 80-летие образования Панфиловской дивизии

В Бишкеке отметили 80-летие образование Панфиловской дивизии. В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, личный состава 8-й Гвардейской мотострелковой дивизии, ветераны вооруженных сил и военный атташе Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гвардейцы Панфиловской дивизии прошли маршем от Генерального штаба до парка имени Панфилова. Митинг-реквием начался с возложения цветов к памятнику Ивану Панфилову.

Министр обороны Таалайбек Омуралиев отметил, что ни нынешнее, ни последующие поколения кыргызстанцев не имеют права забывать свою историю, свое прошлое, в котором красной линией проходит подвиг всех советских солдат, в том числе сотен тысяч кыргызстанцев, которые ценой своей жизни обеспечили нам мир и свободу.

«Мы отдаем дань глубокого уважения и осознаем высокую планку, установленную для нас, нынешних защитников Отечества, нашими отцами и дедами, чей бессмертный подвиг стал образцом и эталоном воинской доблести, мужества и героизма! И пусть это будет нерушимым правилом для каждого военнослужащего как в мирное, так и в военное время», — сказал он.

Завершилось мероприятие торжественным прохождением и выносом боевых знамен.

Для справки: 316-я стрелковая дивизия была создана по приказу командующего войсками Среднеазиатского военного округа № 0044 от 12 июля 1941 года. Формировать и командовать дивизией было поручено военному комиссару Киргизской ССР генерал-майору И.В.Панфилову.

17 ноября 1941 года 316-я стрелковая дивизия за героизм, мужество, проявленные на полях сражений, была переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

3 ноября 1941 года 8-й гвардейской стрелковой дивизии присвоено имя генерал-майора И.В.Панфилова.

За проявленный героизм и отвагу в годы Великой Отечественной войны 34 воина 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени И.В.Панфилова были удостоены звания Героя Советского Союза, 29 награждены орденом Ленина, 381 — орденом Красного знамени, 53 — орденом Александра Невского, 391 — орденом Отечественной войны 1-й степени, 1 тысяча 783 — орденом Отечественной войны 2-й степени, 4 тысячи 747 человек — орденом Красной звезды, 41 — орденом Славы 1-2-й степени, 2061 — орденом Славы 3-й степени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200820/
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