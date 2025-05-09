К 80-летию Победы отреставрировали памятник легендарному генералу Панфилову

В селе Панфиловском торжественно отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием стала завершенная реставрация памятника генералу Ивану Панфилову — легендарному командиру 316-й стрелковой дивизии.
Отреставрированный монумент обрел новое звучание: обновлены основные элементы, установлена мемориальная табличка, благоустроена прилегающая территория.
В рамках мероприятия прозвучали военные песни, школьники подготовили литературно-музыкальную композицию, а ветераны рассказали о подвигах бойцов Панфиловской дивизии.
Памятник Панфилову в одноименном селе вновь стал местом памяти, объединяющим поколения.